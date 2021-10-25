سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. العثور على قطع أثرية أثناء صيانة أحد الشوارع في كلار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-25T13:50:37+0000
صور.. العثور على قطع أثرية أثناء صيانة أحد الشوارع في كلار

شفق نيوز/ عثرت الفرق الهندسية في مدينة كلار مركز إدارة كرميان، يوم الاثنين، على قطع آثرية قديمة أثناء صيانة احد الشوارع الرئيسة.

وقالت دائرة آثار كرميان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفرق الهندسية وبحضور ممثل الدائرة كانت تقوم بصيانة وتجديد شارع رئيسي وسط مدينة كلار، وعثرت على آثار قديمة وقطع أثرية وهو ما استدعى ايقاف العمل وشروع فرق مختصة بالآثار، بالعمل لمعرفة تاريخ القطع الأثرية".

واضافت ان "العمل بدأ في الموقع يوم الخميس المنصرم، وحددنا 12 يوما، للانتهاء منه"، مشيرة الى انه "تم العثور على قطع خزفية وطابوق آثري وقبور تعود للحضارة الكاشية للفترة ما بين 3500 ـ 3100 قبل الآن".

وأكدت الدائرة، ان "الانجاز يؤكد قدم الكورد وتاريخه ومواكبته الحضارية للحياة"، لافتة الى ان "العمل مازال مستمرا في الموقع".

related

تسجيل حالات وفاة جديدة بكورونا في مدينة باقليم كوردستان

Date: 2020-07-12 11:02:49
تسجيل حالات وفاة جديدة بكورونا في مدينة باقليم كوردستان

عملية سرقة تنتهي باصابة منفذيها بجروح بعد مطاردتهم في منطقة بإقليم كوردستان

Date: 2021-08-19 10:11:34
عملية سرقة تنتهي باصابة منفذيها بجروح بعد مطاردتهم في منطقة بإقليم كوردستان

كلار.. مشاكل مالية تدفع شاباً لإنهاء حياته شنقاً

Date: 2021-01-18 19:00:59
كلار.. مشاكل مالية تدفع شاباً لإنهاء حياته شنقاً

حرائق تلتهم عشرات الدونمات بمنطقة في اقليم كوردستان

Date: 2019-06-07 15:37:20
حرائق تلتهم عشرات الدونمات بمنطقة في اقليم كوردستان

الاعمار الكوردستانية تعلن حفر نفق جديد في دربندخان ومشاريع أخرى

Date: 2019-08-20 19:59:38
الاعمار الكوردستانية تعلن حفر نفق جديد في دربندخان ومشاريع أخرى

إقليم كوردستان يوجّه نداءً للعالم بعد إعادة امريكا لـ17 الف قطعة أثرية إلى العراق

Date: 2021-07-30 13:09:12
إقليم كوردستان يوجّه نداءً للعالم بعد إعادة امريكا لـ17 الف قطعة أثرية إلى العراق

مصرع شقيقين أحدهما طفل غرقاً في كلار

Date: 2020-08-03 14:26:55
مصرع شقيقين أحدهما طفل غرقاً في كلار

مصرع وإصابة 7 مدنيين بحادث سير بين كلار والسليمانية

Date: 2021-09-05 11:40:06
مصرع وإصابة 7 مدنيين بحادث سير بين كلار والسليمانية