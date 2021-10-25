صور.. العثور على قطع أثرية أثناء صيانة أحد الشوارع في كلار

شفق نيوز/ عثرت الفرق الهندسية في مدينة كلار مركز إدارة كرميان، يوم الاثنين، على قطع آثرية قديمة أثناء صيانة احد الشوارع الرئيسة.

وقالت دائرة آثار كرميان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفرق الهندسية وبحضور ممثل الدائرة كانت تقوم بصيانة وتجديد شارع رئيسي وسط مدينة كلار، وعثرت على آثار قديمة وقطع أثرية وهو ما استدعى ايقاف العمل وشروع فرق مختصة بالآثار، بالعمل لمعرفة تاريخ القطع الأثرية".

واضافت ان "العمل بدأ في الموقع يوم الخميس المنصرم، وحددنا 12 يوما، للانتهاء منه"، مشيرة الى انه "تم العثور على قطع خزفية وطابوق آثري وقبور تعود للحضارة الكاشية للفترة ما بين 3500 ـ 3100 قبل الآن".

وأكدت الدائرة، ان "الانجاز يؤكد قدم الكورد وتاريخه ومواكبته الحضارية للحياة"، لافتة الى ان "العمل مازال مستمرا في الموقع".