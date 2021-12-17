صور .. العثور على جثة أحد المفقودين جراء السيول في اربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، الجمعة، انتشال جثة أحد المفقودين الذين جرفتهم السيول بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت على المحافظة منذ مساء أمس الخميس واستمرت لغاية فجر اليوم.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرق الإنقاذ عثرت على جثة مواطن تحت جسر 120 متراً.

وأضاف البيان أن هذا المواطن يُدعى (أوميد ثامن عبدالله) من مواليد العام 2001 من سكنة حي "دار تو".

و ارتفعت أعداد ضحايا سيول وفيضانات أربيل إلى 11، وسط تشخيص أضرار مادية كبيرة.

وقال قائممقام مركز مدينة اربيل نبز عبد الحميد لوكالة شفق نيوز، إن من بين الضحايا تركي وفلبيني.

وشهدت أربيل منذ مساء أمس الخميس موجة أمطار غزيرة، تسببت بسيول جارفة وفيضانات، أوقعت ضحايا وأضراراً مادية كبيرة.