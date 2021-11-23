صور.. الطلبة المحتجون يقطعون طريقاً رئيسياً داخل السليمانية

شفق نيوز/ قطع الطلبة المحتجين في السليمانية، مساء اليوم الثلاثاء، طريقاً رئيسياً في المدينة للضغط على حكومة اقليم كوردستان من أجل إطلاق المنح المالية الشهرية المخصصة لهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز طلبة الأقسام الداخلية في السليمانية قاموا بقطع طريق (قولەرەیسی - سەرچنار) احتجاجا على عدم استجابة الجهات الحكومية لمطالبهم الخاصة بصرف المنح الشهرية لهم.

واضاف ان المحتجين مصرون على الإضراب عن الدوام الرسمي والاستمرار بالتظاهرات لحين الاستجابة لمطالبهم.

وتتواصل الاحتجاجات السلمية لطلبة الجامعات في مدن اقليم كوردستان (اربيل، السليمانية، جمجمال، دوكان، رانية، كلار، حلبجة، كويسنجق، خانقين) لليوم الثالث على التوالي مطالبين بتحسين واوضاعهم وصرف المنح المالية المستقطعة عنهم منذ عام 2014.

واغلق طلاب جامعة السليمانية صباح اليوم الباب الرئيس للجامعة قبل ان ينتقلوا الى الشارع الرئيس للمدينة الذي يربط السليمانية بمدن كركوك واربيل واجتمعوا امام مبنى المحافظة القريب من مبنى الجامعة، فيما قطع العشرات من زملائهم تقاطع الطرق في مناطق مختلفة من داخل المدينة التي يعاني اصلا زحاما في طرقها.

وكانت القوات الامنية قد استخدمت أمس الاثنين الغاز المسيل للدموع والمسدس الكهربائي لتفريق الطلبة المتظاهرين وعلى اثره جرح عدد من الطلبة وتم نقلهم الى المستشفى، في الوقت الذي كانت تقتحم عناصر من الشرطة الحرم الجامعي.

ويتظاهر منذ ثلاثة أيام طلبة الجامعات في السليمانية للمطالبة بصرف المنح الشهرية، وقام محتجون بقطع الطرق في المدينة.

وتبلغ المنح المقدمة لطلبة المعهد التكنيكي، من قبل حكومة إقليم كوردستان، 50 ألف دينار للطلبة ممن يسكنون السليمانية، و100 ألف دينار للطلبة الذين يسكنون خارج السليمانية.

ويعاني طلبة الأقسام الداخلية، إضافة لمشكلة المنح، من نقص بعض الخدمات الأساسية في الأقسام الداخلية، خصوصا تلك المتعلقة بمستلزمات فصل الشتاء من وقود وطاقة كهربائية.