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صور.. الصحة الكوردستانية تطلق فرقاً جوالة لتلقيح المواطنين ضد كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-06T08:51:40+0000
صور.. الصحة الكوردستانية تطلق فرقاً جوالة لتلقيح المواطنين ضد كورونا

شفق نيوز/ باشرت الفرق الجوالة لوزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، يوم السبت، بحملة ميدانية في العاصمة اربيل وجامعة صلاح الدين، لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة سامان برزنجي، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان "45 فرقة جوالة انطلقت اليوم في عموم مناطق الإقليم لإعطاء اللقاحات للمواطنين، بحسب قرار للجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا والذي يقضي بضرورة اخذ اللقاح لموظفي الدوائر الحكومية وطلبة الجامعات".

واشار الى ان "هذه الحملة شارك فيها ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق ومحافظ أربيل اوميد خوشنا".

بدروه قال مدير عام صحة أربيل دلوفان محمد "في أربيل حاليا هناك 12 فريقا جوالا انطلقت في الأماكن العامة والمعاهد والجامعات لاعطاء لقاح كورونا للمواطنين".

وبين انه "لغاية الان الإصابات بفيروس كورونا مرتفعة وكذلك أعداد الراقدين في المستشفيات لتلقي العلاج"، محذرا من ان الوضع الوبائي يشكل "خطراً على المجتمع".

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