صور.. السليمانية تنبض بالحب واللون الأحمر سيد المشهد

شفق نيوز/ تصدر اللون الأحمر واجهات محال بيع الورود والهدايا في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، احتفاء بعيد الحب الذي يصادف اليوم الرابع عشر من شهر شباط من كل عام، إلا أن الأزمة المالية ألقت بظلالها على هذه المناسبة.

يقول بختيار أحمد، صاحب محل لبيع الورود، لوكالة شفق نيوز، إن عيد الحب في هذا العام "اختلف بعض الشيء، فحركة البيع انخفضت عن السنة الماضية بسبب الازمة المالية وتأخير الرواتب مما انعكس على اجواء عيد الحب".

وأضاف "لكن مدينتا لسليمانية يبقى الحب بها نابضاً طوال العام وليس مقتصراً على هذا اليوم".