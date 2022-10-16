صور.. السليمانية تقيم المنتدى الفني الدولي الاول

شفق نيوز/ انطلقت نشاطات المنتدى الفني الدولي الاول في السليمانية، يوم الاحد، بمشاركة عدد من الفنانين من دول مختلفة.

وقالت المنسقة والمشرفة على المنتدى، اشنى دولت، لوكالة شفق نيوز، إنه بهدف العمل المشترك في اقليم كوردستان باشرنا بأعمال المنتدى الفني الدولي الاول في السليمانية للاعمال الفنية.

وبينت أن المنتدى انطلق اليوم ويستمر لغاية العشرين من تشرين الاول/ أكتوبر الجاري، وفي يومه الأخير سيتم إقامة معرض لعرض الاعمال التي تم إنجازها.

وأشارت دولت الى أن 17 فناناً من تسع دول مختلفة الى جانب عدد من فناني كوردستان، شاركوا في المنتدى بأعمال النحت والسيراميك والرسم التشكيلي وسيحق لكل فنان المشاركة بعملين أو ثلاثة على أن يقدم أحد الأعمال لممثلية حكومة إقليم كوردستان في السويد كهدية وذلك لدعمه لنشاطات هذا المنتدى.