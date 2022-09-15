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صور .. السليمانية تعتمد آلية جديدة في صرف رواتب المتقاعدين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-15T10:08:02+0000
صور .. السليمانية تعتمد آلية جديدة في صرف رواتب المتقاعدين

شفق نيوز/ اعتمدت إدارة محافظة السليمانية آلية جديدة في صرف رواتب المتقاعدين قبيل اعتماد النظام الألكتروني.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان الية صرف رواتب المتقاعدين المدنيين في السليمانية تمت هذا الشهر وفقا لالية جديدة.

وقال مصدر من مصرف "مال كني" في السليمانية لمراسل وكالة شفق نيوز، ان هذا الشهر تم توزيع مرتبات المتقاعدين المدنيين وحسب فئة معينة على مركزين تجاريين بهدف تسهيل عملية توزيع الرواتب.

واضاف المصدر انه تم التنسيق مع مديرية صحة السليمانية لإرسال فرق صحية تجري فحوصات طبية للمتقاعدين من أجل السيطرة على وضعهم الصحي.

وبدورها ثمنت السيدة المتقاعدة سهيلة احمد هذا الإجراء إلا أنها لم تخفِ عملية تأخير التوزيع بسبب حداثة الإجراءات.

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