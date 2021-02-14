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صور .. السليمانية تعتقل شخصا اختطف امرأتين من داخل منزلهما بقوة السلاح

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-14T07:40:13+0000
صور .. السليمانية تعتقل شخصا اختطف امرأتين من داخل منزلهما بقوة السلاح

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الأحد عن إلقاء القبض على شخص اختطف امرأتين شقيقتين من داخل منزلهما في حي "قولريسي" في مركز المدينة وبقوة السلاح.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن والدة المرأتين سجلت شكوى في مركز شرطة منطقة "رابرين" حول مجيء شخص إلى منزلها وقيامه وبقوة السلاح باختطاف ابنتيها.

وأضاف البيان انه وبعد استحصال قرار قاضي التحقيق في مركز الشرطة، وبعد البحث والتحري تم التمكن من إلقاء القبض على المتهم.

وأوضح البيان ان المتهم يُدعى (پ. ع. ا) تم حبسه بأمر قضائي، والتحقيقات ما تزال مستمرة معه، مشيرا إلى ضبط قطعة سلاح نوع "كلاشينكوف" وعجلة بحوزته.

هذا ولم يشر بيان الشرطة إلى أسباب إقدام المتهم على فعلته.

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