سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. السليمانية تضبط اطعمة فاسدة مخصصة للعيد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-02T10:01:29+0000
صور.. السليمانية تضبط اطعمة فاسدة مخصصة للعيد

شفق نيوز/ أعلنت سلطات محافظة السليمانية، يوم الإثنين، ضبط كميات من الاطعمة الفاسدة وإتلافها وتغريم اصحابها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن لجان قائمقامية السليمانية الخاصة بالمتابعة الصحية اجرت صباح اليوم جولة ميدانية في أسواق المدينة وقامت بمتابعة الإجراءات الصحية للمطاعم والكافتريات.

واضاف ان اللجان ضبطت كميات من اللحم والطماطم التالفة وغير الصالحة للاستخدام البشري وقامت باتلافها وتغريم اصحابها نتيجة لعدم التزامهم بالضوابط الصحية.

وبين مراسلنا، أن اللجان وضعت جدولاً لمتابعة ومراقبة الأسعار في أيام العيد وذلك لعدم التلاعب بالأسعار واستغلال زيارة الوافدين للمحافظة خلال عطلة عيد الفطر.

related

مقرب من شيخ جنكي.. اغتيال ضابط بيشمركة في السليمانية (صور)

Date: 2021-11-25 16:12:07
مقرب من شيخ جنكي.. اغتيال ضابط بيشمركة في السليمانية (صور)

السليمانية.. العشرات يطالبون بإصدار عفو رئاسي عن صحفيين وناشطين

Date: 2021-06-28 16:28:02
السليمانية.. العشرات يطالبون بإصدار عفو رئاسي عن صحفيين وناشطين

صور .. جريحان بتصادم عدد من السيارات بمدينة السليمانية

Date: 2019-08-16 16:11:12
صور .. جريحان بتصادم عدد من السيارات بمدينة السليمانية

استخبارات وأمن السليمانية تلقي القبض على 4 إرهابيين

Date: 2022-01-10 15:20:17
استخبارات وأمن السليمانية تلقي القبض على 4 إرهابيين

أمن إقليم كوردستان يطيح بـ6 دواعش في السليمانية

Date: 2020-08-08 16:57:09
أمن إقليم كوردستان يطيح بـ6 دواعش في السليمانية

الاسايش تقبض على 31 تاجرا بالمخدارت في السليمانية

Date: 2020-04-26 12:30:55
الاسايش تقبض على 31 تاجرا بالمخدارت في السليمانية

نجل مسؤول حزبي يتسبب بصدام مسلح في السليمانية

Date: 2021-02-05 17:13:31
نجل مسؤول حزبي يتسبب بصدام مسلح في السليمانية

إجراءات وقائية صارمة في السليمانية بعد انتقال كورونا

Date: 2020-03-01 20:59:09
إجراءات وقائية صارمة في السليمانية بعد انتقال كورونا