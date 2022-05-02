صور.. السليمانية تضبط اطعمة فاسدة مخصصة للعيد

شفق نيوز/ أعلنت سلطات محافظة السليمانية، يوم الإثنين، ضبط كميات من الاطعمة الفاسدة وإتلافها وتغريم اصحابها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن لجان قائمقامية السليمانية الخاصة بالمتابعة الصحية اجرت صباح اليوم جولة ميدانية في أسواق المدينة وقامت بمتابعة الإجراءات الصحية للمطاعم والكافتريات.

واضاف ان اللجان ضبطت كميات من اللحم والطماطم التالفة وغير الصالحة للاستخدام البشري وقامت باتلافها وتغريم اصحابها نتيجة لعدم التزامهم بالضوابط الصحية.

وبين مراسلنا، أن اللجان وضعت جدولاً لمتابعة ومراقبة الأسعار في أيام العيد وذلك لعدم التلاعب بالأسعار واستغلال زيارة الوافدين للمحافظة خلال عطلة عيد الفطر.