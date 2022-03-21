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صور.. السليمانية تشارك في المؤتمر العام لمنظمة المدن العربية بالسعودية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-21T14:17:13+0000
صور.. السليمانية تشارك في المؤتمر العام لمنظمة المدن العربية بالسعودية

شفق نيوز/ شارك وفد رفيع المستوى من محافظة السليمانية، يوم الاثنين، في المؤتمر العام لمنظمة المدن العربية بنسخته التاسعة عشر في المملكة العربية السعودية.

وقالت إدارة السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المؤتمر أقيم برعاية أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبد العزيز، حيث استضافت الرياض الاجتماع التنفيذي للمنظمة برئاسة الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، أمين المنطقة، بمشاركة عدداً من المدن في المنطقة اليوم وغداً بمشاركة محافظة السليمانية.

واضاف البيان ان المؤتمر تناول أربعة محاور رئيسة تستهدف التحول الرقمي للمدن، والاستدامة البيئية، والشراكات في تطوير المدن، ورفع جودة الحياة فيها.

وشهد المؤتمر حضور عدد من المسؤولين عن التنمية العمرانية والتخطيط الحضري من مختلف المدن العربية، إلى جانب الأكاديميين والمختصين والمهتمين بالشأن العمراني، الذين طرحوا أوراقاً علمية تتضمن رؤى إبداعية وحلولاً ذكية تمكّن المدن من التكيف مع الظروف المتغيرة، والاستعداد الأمثل لتجاوز مختلف التحديات التي تواجهها، والمضي قدماً نحو بيئة مزدهرة، ونماء يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب.

ويتطلع المشاركون إلى المساهمة في تحسين جودة الحياة في المدن، وجعلها صديقة للإنسان، ومواكبة للمستجدات التكنولوجية، التي تمكّن المجتمعات من استكشاف فرص التطوير، وتحقيق الرفاه والازدهار للمدن العربية.

ويتضمن المؤتمر جلسات علمية تناقش العديد من القضايا الراهنة التي تواجه المدن، إلى جانب معرض مصاحب حول ميثاق الملك سلمان العمراني، ودوره في تحسين البيئة العمرانية في مدينة الرياض.

 

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