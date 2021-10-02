صور.. السليمانية تسمي أحد شوارعها باسم الكاتب الكوردي الراحل مصطفى صالح

شفق نيوز/ أطلقت الحكومة المحلية في السليمانية باقليم كوردستان، يوم السبت، اسم الكاتب والصحفي الكوردي الراحل مصطفى صالح كريم، على أحد الشوارع الشهيرة في المدينة.

وأقيمت صباح اليوم، مراسم الاحتفاء بإطلاق اسم الكاتب الراحل على شارع حي العقار، بحضور محافظ السليمانية هفال ابو بكر وعدداً من وجهاء المحافظة.

وقال ابو بكر خلال الاحتفالية التي حضرتها وكالة شفق نيوز، ان "الاحتفاء بأدبائنا ورموزنا الثقافية يعد احدى المفاخر التي لابد أن تفتخر بها اجيالنا، وهذا الشارع الذي تم تسميته باسم الاديب الراحل مصطفى صالح كريم، حيث كان محل سكناه منذ 1957 ولغاية 2018".

واضاف "لابد أن تبقى ذكرى العمالقة خالدة في أذهان الشعوب لتكون نبراساً للأجيال".

وتوفي الكاتب والصحفي مصطفى صالح كريم، صباح الاحد 16/12/2018، بعد صراع مع المرض تاركا خلفه ارثا ادبيا وثقافيا كبيرا باللغتين الكوردية والعربية.