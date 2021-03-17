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صور.. السليمانية تستقبل عيد نوروز بمهرجان ثقافي للتراث الكوردي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-17T15:17:42+0000
صور.. السليمانية تستقبل عيد نوروز بمهرجان ثقافي للتراث الكوردي

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات مهرجان نوروز الثقافي في محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، للحفاظ على التراث الكوردي، حيث سيتضمن رقصات وعروض أزياء وفعاليات فنية أخرى.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المهرجان أقيم في مشروع ماكا سكوير بمدينة السليمانية، وستضمن عرض ازياء كوردية واعمالاً يدوية فلكلورية، إلى جانب إيقاد شعلة نوروز وبعض المعروضات المحلية.

ويتخلل المهرجان عروض ازياء ورقصات فلكلورية كوردية ونشاطات فنية بعرض لوحات عن طبيعة كوردستان وجمالها، ويستمر المهرجان لأربعة أيام حتى عيد نوروز في يوم 21 آذار.

وحضر المهرجان في أول أيام فعالياته محافظ السليمانية وعدداً من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية.

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