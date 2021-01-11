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صور.. السليمانية تسارع الخطى للحاق بالانتخابات المبكرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-11T17:21:18+0000
صور.. السليمانية تسارع الخطى للحاق بالانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ في خضم أوضاع سياسية غير مستقرة، تسارع مفوضية انتخابات السليمانية خطاها لتحديث سجلات الناخبين وتسجيل المرشحين استعدادا للانتخابات البرلمانية المبكرة المؤمل اجراؤها في السادس من شهر حزيران المقبل.

وقال معاون مدير مكتب مفوضية انتخابات السليمانية للشؤون الفنية مصطفى رسول لوكالة شفق نيوز، إن "المكتب ومنذ شهر بدأ بتحديث سجل الناخبين بايومتريا وحدد 79 مركزا انتخابيا في جميع انحاء محافظة السليمانية, اضافة الى تسيير فرق جوالة الى المناطق وفق البرنامج التي وضعتها المفوضية".

من جانبها اوضحت موظفة احدى المراكز التي تعنى بتحديث سجل الناخبين في مدينة السليمانية، أن "العملية تسير بشكل سلس والناخبين يقومون بزيارة مركزنا باستمرار لتحديث سجلهم الانتخابي وتعريفهم الاماكن التي سوف يقومون بإدلاء اصواتهم فيها".

وقالت لوكالة شفق نيوز، إن "مراكزنا تفتح من الساعة 9 صباحا الى 3 مساء ونستقبل الناخبين خلال تلك الساعات".

بدوره، تحدث احد الناخبين يدعى شورش خبات وهو يزور مركز سجل الناخبين، "زيارتي اليوم هو لتسجيل اسمي مع عائلتي بجلب اوراقي الثبوتية اضافة الى استخراج البطاقة البايومترية لأكون جاهزا بإدلاء صوتي في يوم الاقتراع".

وقال خبات لوكالة شفق نيوز، "اتمنى ان تكون الانتخابات القادمة شفافة وديمقراطية وان يكون هناك مراقبين دوليين حتى نضمن وصول اصواتنا إلى مكانها الصحيح".

وحددت الحكومة العراقية السادس من حزيران 2021، موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، رغم ان هناك اصواتا ترجح تأجيلها الى وقت اخر في ضل الاوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق , اضافة الى الخوف من التزوير وعدم اكمال الاجراءات في مفوضية الانتخابات وعدم إكمال قانون المحكمة الاتحادية.

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