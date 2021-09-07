صور.. السليمانية تزيد وتيرة تطعيم الأهالي مع افتتاح أكبر مراكز التلقيح

شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة السليمانية، يوم الثلاثاء، تلقيح ٢٢٠ ألف شخص باللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، ومنح الجرعة الثانية لأكثر من ٧٠٠ شخص خلال ال٢٤ ساعة الماضية.

وكانت صحة السليمانية قد افتتح مركزا لتلقيح المواطنين في مبنى معمل السجائر سابقا، حيث يستقبل المركز المواطنين من الساعة الـ 8 صباحا ولغاية الساعة الـ 5 مساءً لتلقي اللقاح المضاد للفيروس

وقال هيرش سليم معاون مدير عام صحة محافظة السليمانية لوكالة شفق نيوز، "قمنا بافتتاح أكبر مركز لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس، كما لدينا ثلاث قاعات تضم فرقاً لتلقيح المواطنين، في كل قاعة هنالك أكثر من ١٠ فرق للتلقيح، ويمكن لأي شخص زيارة المركز واستلام الجرعة الأولى او الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وعلى صعيد مواز، أفادت صحة إدارة رابرين لوكالة شفق نيوز، بأنها أتمت تلقيح ٤٠ ألف شخص باللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.