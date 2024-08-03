صور.. السليمانية تحيي ذكرى الإبادة الجماعية في سنجار

شفق نيوز/ أحيت محافظة السليمانية، يوم السبت، الذكرى السنوية العاشرة لفاجعة إبادة أهالي سنجار (شنگال).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن المواطنين من المشاة وسائقي المركبات في المحافظة قاموا بالوقوف حداداً على أرواح الضحايا، وتم إيقاف السير لمدة دقيقة واحدة في شوارع المدينة.

ووجه محافظ السليمانية هافال أبو بكر، بالوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا فاجعة الإبادة الجماعية التي تعرض لها أهالي من الايزيديين في سنجار على يدي تنظيم داعش عام 2014.

من جانبه، أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عن أسفه لاستمرار اختفاء أكثر من 5 آلاف مختطف ومختطفة إيزيدية، داعياً كل من أربيل وبغداد إلى بذل المزيد من الجهود لمحاكمة المتورطين في ارتكاب الجرائم بحق الإيزيديين.

وأصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بياناً بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للإبادة الجماعية للإيزيديين في شنگال ومحيطها، مشدداً على استمرار الجهود مع الحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع في سنجار وإعادة إعمارها. وأكد على ضرورة تنفيذ اتفاقية سنجار بالكامل لتحقيق الأمن والاستقرار.

ويصادف اليوم 3 آب ذكرى المجزرة التي ارتكبها مقاتلو تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش) بحق الأيزيديين في مدينة شنگال بمحافظة نينوى عام 2014، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف واختطاف آلاف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت في حزيران 2016 تقريراً أكدت فيه ارتكاب تنظيم الدولة إبادة جماعية بحق الأيزيديين، فضلاً عن جرائم أخرى ضد الإنسانية، بما في ذلك الاستعباد الجنسي.