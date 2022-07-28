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صور.. السليمانية تحتفي بمشروع ماء يخدم 270 ألف شخص

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-28T16:38:01+0000
صور.. السليمانية تحتفي بمشروع ماء يخدم 270 ألف شخص

شفق نيوز/ اعلنت وزاراة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن إنجاز مشروع للماء سيقدم الخدمة لأكثر من ربع مليون إنسان في محافظتي السليمانية وحلبجة.

وقال وزير البلديات ساسان عوني خلال مراسم استكمال مشروعين لتحسين خدمات المياه النظيفة في محافظتي السليمانية وحلبجة، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن نحو 270 ألف شخص سيستفيدون من المشروع وسيتم تحسين شبكات المياه في تلك الأماكن التي يمر بها المشروع.

واضاف "يسعدني أنه بعد عام ونصف العام من بدء المشاريع، نعلن اليوم عن الانتهاء من المشروع الذي يشمل مشاريع تحسين مياه الشرب في السليمانية وحلبجة"، مؤكدا ان "حكومة إقليم كوردستان تعتبر المواطنين بؤرة اهتمامها وستبذل كل إمكانياتها وجهودها لخدمة مواطني كوردستان".

وأقيم الحفل بمناسبة الانتهاء من مشروع ماء السليمانية بحضور محافظ السليمانية هفال أبو بكر، ونائب محافظ حلبجة شاهين حمه رضا، ومدير المكتب العراقي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، والمدير العام للمياه والصرف الصحي، ومديري ومهندسي وزارة البلديات والسياحة.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ هذا المشروع بقرض ياباني عبر وكالة (جايكا) اليابانية، وهي الحزمة الرابعة من عقود وزارة البلديات والسياحة مع الوكالة.

ويتضمن  مشروع السليمانية، مد خط أنابيب رئيسي للمياه من طاسلوجة إلى السليمانية بطول 15 ألفاً و800 متر، كما يتألف المشروع من ثلاثة أجزاء مهمة، تأهيل شبكة مياه الشرب، وإنشاء شبكة الصرف الصحي لمخلفات محطة معالجة المياه، وتوفير المعدات الاحتياطية لمحطة المعالجة، والتي يستفيد منها أكثر من 120 ألف ساكن من أحياء المدينة.

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