صور.. السليمانية تحتفي باليوم العالمي للدراجات الهوائية

شفق نيوز/ اقيم في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، الخميس، سباق للدراجات الهوائية بمناسبة يوم الدراجات العالمي بمشاركة 50 متسابقا من النساء والرجال والاطفال، بهدف تشجيع الناس على ركوب الدراجات الهوائية بدلا من السيارات.

وقال منظم السباق فرهاد محمود، لوكالة شفق نيوز، "اليوم وفي الساعة 5 مساء انطلق سباق الدراجات الهوائية بالقرب من مستشفى فاروق الى جافي لاند بمسافة 2800 متر بمشاركة اكثر من 50 متسابقا من مختلف الاعمار".

وبين ان "الهدف من السباق نشر الوعي لدى الناس بأهمية الدراجات الهوائية في حياة الانسان من ناحية الصحة واللياقة البدينة والمحافظة على البيئة"، مضيفا انه "ستوزع جوائز تقديرية على الفائزين في مجمع جافي لاند وهدايا أخرى لمشاركتهم بالسباق".

من جانبه، قال الفائز بالمركز الاول سعد ياسر، لشفق نيوز، "انا سعيد بالفوز بالمركز الاول واهدي فوزي الى والدتي لانها كانت دائما تشجعني على ان اركب الدراجة الهوائية، واشكر القائمين على هذا السباق لتوفير الاجواء الملائمة للمشاركة".

وقالت الفائزة الاولى من النساء شيدا بابكر، لشفق نيوز "فزت بالمركز الاول للنساء, لكن مع الاسف لم اجد مشاركة فعلية من الشابات في هذا السباق كنا اثنتين فقط من النساء, واتمنى ان تكون مشاركة النساء اكثر في العام المقبل".