صور.. السليمانية تحتفي باليوم العالمي للترجمة

شفق نيوز/ أكدت المديرية العامة للثقافة والفنون في السلمانية، يوم الخميس، على أهمية الترجمة كعامل يدفع نحو التقريب بين العشوب والقوميات، وذلك في احتفالية أقامتها بمناسبة اليوم العالمي للترجمة.

وأقيمت الاحتفالية التي حضرتها وكالة شفق نيوز، برعاية الإدارة المحلية لمحافظة السلمانية، بحضور عدد من الفنانين والمثقفين والأدباء.

واكد المدير العام للثقافة والفنون، محسن أديب، في كلمة خلال افتتاح الاحتفالية على أهمية دور الترجمة في تبادل الثقافات بين الشعوب ونقلها من مجتمع إلى آخر.

واضاف "الترجمة مهنة نبيلة محورها نشاط معرفي وفضاء ثقافي وإبداعي، وتتجلى أهميتها في كونها تُفضي إلى تقارب الثقافات والشعوب، ونشر علومها المختلفة على نطاق أوسع بدلاً من حصر فائدتها في المجتمع المحلي".

وأشار الى انها "تسمح بحوار الثقافات بين مختلف الشعوب والأمم، على اختلاف لغاتها وأعراقها ومعتقداتها، بدلاً من الانكفاء محلياً في عصرٍ أصبحت فيه العولمةُ هي السمة الأكبر".

وقدمت فرقة "كشكول" الفنية التابعة للجامعة الأمريكية عروضا موسيقية بالمناسبة، وفي ختام الاحتفالية تم تكريم عدداً من المترجمين في المحافظة.