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صور.. السليمانية تحتضن أول مؤتمر من نوعه لأمراض القلب

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-31T18:41:22+0000
صور.. السليمانية تحتضن أول مؤتمر من نوعه لأمراض القلب

شفق نيوز/ انطلقت في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لأمراض القلب بمشاركة دولية.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على المؤتمر، آرام جمال، لوكالة شفق نيوز، الذي انعقد بالتعاون مع جمعية القلب والصدر العراقية وشبكة زملاء الكلية البريطانية، ويستمر لثلاثة أيام، إن "الاقليم عموما والسليمانية على وجه الخصوص حقق قفزة نوعية وانجازات عملية ملموسة في تشخيص أمراض القلب ومعالجتها جراحياً".

وأضاف ان "المؤتمر يهدف الى رفع المستوى العلمي للأطباء المختصين بأمراض القلب، ورفد الاقليم باحدث الدراسات العلمية التخصصية في هذا المجال".

واشار إلى أنه "يشارك في المؤتمر مجموعة متميزة من أطباء القلب من 14 دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى العراق، ويُبث عبر شبكة الإنترنت وهذا أول مؤتمر طبي في السليمانية يتم عقدها بهذه الطريقة".

وبين جمال أن "المؤتمر عبارة عن ثلاثة مؤتمرات بمؤتمر واحد وسيناقش على مدى ثلاثة أيام مواضيع متخصصة بأمراض القلب، وجراحة القلب والأوعية الدموية، وتصلب الشرايين، وأمراض القلب الوراثية لدى الأطفال، وكهرباء القلب، وزراعة القلب، وغيرها من المواضيع التخصصية والحديثة في مختلف الاختصاصات الفرعية لطب وجراحة القلب".

 واشار الى ان "250 متخصصاً في هذا المجال يشاركون في المؤتمر، وسيتم خلاله عرض حالات طبية معقدة، وبث إجراء عملية حديثة، كما سيجري عرض نتائج دراسات عالمية في مختلف التخصصات الفرعية".

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