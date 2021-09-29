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صور .. السليمانية تحتضن مهرجان الخريف للمنتجات المحلية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-29T08:30:04+0000
صور .. السليمانية تحتضن مهرجان الخريف للمنتجات المحلية

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الأربعاء في محافظة السليمانية فعاليات مهرجان الخريف لدعم المنتج المحلي بمشاركة عدد كبير من المزارعين بالمحافظة.

وأُقيم المعرض على أرض معمل السجائر في السليمانية، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

ونقل مراسلنا عن المشرف على المهرجان ساكار محمد قوله، تم افتتاح المهرجان صباح اليوم بحضور عدد من المواطنين والمهتمين، ويستمر لمدة خمسة أيام.

وأشار إلى أن هذا المهرجان هو لعرض المنتجات المحلية ويهدف إلى دعم المنتج المحلي بمشاركة عدد من الفلاحين.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز صوراً التقطتها من داخل المعرض كما يأتي:

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