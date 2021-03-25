صور .. السليمانية تحتضن معرض أسبوع الكتاب

شفق نيوز/ أقامت المديرية العامة للمكتبات في مدينة السليمانية بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب في إقليم كوردستان يوم الخميس معرضا للكتاب تحت عنوان "عاصمة الثقافة تظهر الجمال".

وانطلقت فعاليات المعرض بمشاركة العديد من دور النشر داخل الإقليم اذ قدمت أكثر 50 ألف عنوان وباللغات العربية والكوردية والانكليزية.

ويهدف المعرض إلى تشجيع القراءة وانماء الثقافة وخاصة للشباب , ويستمر لمدة أسبوعين، وفقا للقائمين عليه.

وأشار آلان رؤوف مدير المكتبة العامة في حديثه لوكالة شفق نيوز، إنه "يقام كل عام اسبوع لثقافة المكتبات بعرض كتب وعناوين جديدة وإصدارات مختلفة وباللغات العربية والاجنبية والكوردية والفارسية ايضا.

ويشارك بالمعرض 25 دار نشر في الإقليم وبحدود أكثر من 50 ألف كتاب عرض بالمعرض، وفقا لرؤوف.

من جهته قال أحد زائري المعرض ويُدعى ستران عبدالله، إن "الهدف من المعرض هو تشجيع الشباب للقراءة وعزوف الشباب عن ذلك ليس صحيحا لكن نحتاج الى ابتكار طرق لاستمرار الشباب نحو ثقافة الكتب ,واعتقد حضور الشباب في اول يوم يعكس مدى شوق الشباب للقراءة."

واكد سربست توفيق رئيس مركز السلام لوكالة شفق نيوز، إن المعرض مهم جدا وخاصة للشباب ومن الضروري اعطاء اهمية لهكذا معارض في جميع انحاء العراق لتشجيع الشباب للقراءة وحب الكتاب".

واعتبر توفيق أن "التكنلوجيا أخذت حصة اكبر من اهتمام الشباب"، قائلا إن "هذا أمر غير جيد ينبغي للشباب التوجه الى شراء الكتب ودعمهم بالاسعار المناسبة ووضع برنامج ثقافي لاقامة معارض وانشطة ثقافية مختلفة".