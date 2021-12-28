صور.. السليمانية تحتضن معرضاً نخبوياً للكتاب

شفق نيوز/ أقيم على هامش مهرجان الأدب العالمي في السليمانية باقليم كوردستان، معرضاً نخبوياً للكتاب بمشاركة دور عرض كوردية وعالمية وبخمس لغات.

وقال مدير عام المكاتب في السليمانية ئالان رؤوف لوكالة شفق نيوز، إن سبعة دور نشر شاركت في المعرض "النخبوي" للكتاب الذي أقيم على هامش مهرجان الأدب العالمي في السليمانية.

وأضاف ئالان أن الكتب المعروضة تصل إلى قرابة خمسة الآف عنوان مختلف باللغات العربية والكوردية والإنجليزية والفارسية والتركية، مشيراً إلى أن المعرض سيستمر لمدة ثلاثة أيام.

هذا وقد أقامت المديرية العامة للثقافة والفنون في السليمانية مهرجان الأدب العالمي بمشاركة عدد كبير من المثقفين والأدباء والكتاب من مختلف أنحاء العالم للفترة من ٢٦ كانون الثاني الجاري ولغاية ٢٨ منه.