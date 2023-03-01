صور.. السليمانية تحتضن معرضاً للنتاجات المحلية الكوردية النسائية

شقق نيوز/ أقامت مجموعة "خيالي خانمان" في السليمانية، يوم الاربعاء، معرضاً للنتاجات المحلية الكوردية النسائية بمشاركة العشرات.

وقالت سروى عثمان المشرفة على المعرض لوكالة شفق نيوز إن "المعرض يهدف إلى توفير فرص عمل للنساء العاطلات عن العمل وتشجيعهن على الدخول في معترك العمل".

وأضافت ان "المعرض أقيم بمشاركة 30 امرأة في حديقة السراي وسط السليمانية لتقديم الأعمال اليدوية خاصة الاكسسوارات الفلكلورية الكوردية القديمة إضافة إلى الحلويات المحلية والمنتجات الكوردية القديمة مثل زيت الزيتون المحلي والخل الكوردي والمخللات وغيرها".

وبينت عثمان ان "الإقبال على المعرض كان جيدا كون كل المواد المعروضة تعتبر من المواد الضرورية للاستعداد لاعياد نوروز".