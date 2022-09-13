صور.. السليمانية تبدأ العام الدراسي الجديد بجملة إجراءات لوجستية

شفق نيوز/ انطلق العام الدراسي الجديد في السليمانية، اليوم اليوم الاربعاء وسط استعدادات ادارية ولوجستية.

من جانبه قال مدير عام تربية محافظة السليمانية دلشاد عمر لوكالة شفق نيوز، ان العام الدراسي الجديد انطلق وسط استعدادات ادارية ولوجستية عالية المستوى للتهيئة بصورة جيدة للعام الدراسي الجديد.

واضاف انه تم ترميم 192 مدرسة ورياض أطفال من قبل منظمات عامة بكلفة 477 مليون دينار، وكذلك قامت منظمة بارزاني الخيرية يترميم 62 مدرسة بكلفة 620 الف دولار، فيما قامة منظمة حماية اطفال كوردستان بتريم عدد من المدارس.

وعن جهود الخيرين اكد مدير عام تربية السليمانية انه تم بناء، روضة ومدرسة 12 صفاً في بازيان ومدرسة 27 صف في مجمع جوار جرا ومدرسة 18 صفاً في منطقة شورش.

اما عن حصة تربية السليمانية من مشاريع تنمية الاقاليم فقد اشار دلشاد انه تم انشاء، روضتين والبدء بتنفيذ 23 مدرسة تراوحت نسب الانجاز بين 10٪ الى 80 ٪ وبكلفة 15 مليار دينار.

وبين مدير عام التربية ان مجلس الوزراء خصص 990 مليون دينار لزيادة عدد القاعات الدراسية للسنة الجديدة كما وتم تخصيص 5 مليار دينار لشراء مستلزمات دراسية كانت على النحو التالي:

1400 كمبيوتر محمول و800 داتاشو و 712 جهاز "Photo copy" و774 جهاز استنساخ و6000 سبورة بيضاء و20000 الف رحلة دراسية و800 مبردة هواء.

واختتم مدير عام تربية السليمانية حديثه عن الاستعدادات حول موضوع تأهيل وتدريب الكوادر التعليمية بافتتاح العديد من الدورات التطويرية لتلك الكوادر.