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صور .. السلطات في إقليم كوردستان تبيع سيارة فخمة "للمحتال الكبير" بالمزاد العلني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-05T11:03:10+0000
صور .. السلطات في إقليم كوردستان تبيع سيارة فخمة "للمحتال الكبير" بالمزاد العلني

شفق نيوز/ باعت مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" في إقليم كوردستان يوم الخميس سيارة "سليمان هلشويي" المتهم بالاحتيال على عدد كبير من الناس بمبالغ مالية تصل إلى ملايين الدولارات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن سيارة هلشويي بيعت في مزاد علني مغلق بعيدا عن وسائل الإعلام بمبلغ 126 الفا، و500 دولار أمريكي.

وكانت مديرية شرطة قضاء "قلعة دزة" في إدارة منطقة "رابرين" قد اعلنت أمس عن مزاد علني لسيارة نوع "لكزس/كورو" سوداء اللون تعود إلى المتهم سليمان هلشويي والذي يقبع بالحبس بانتظار محاكمته بالتهم المسندة إليه.

وكانت شرطة رابرين قد اعلنت نهاية العام 2020 عن القاء القبض على شخص متهم بالاحتيال يُدعى سليمان هلشويي في قضاء قلعة دزة مطلوب للعدالة وفقا للمادة 456 من قانون العقوبات العراقي.

ووفقاً للمعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، من مصادر قضائية، فإن هلشويي وانه سبب الكثير من الاضرار لأصحاب الاموال والتجار.

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