صور.. الزردشتيون في كوردستان يحتفلون بعيد المرأة "الملكة"

شفق نيوز/ احتفل أتباع الديانة الزردشتية في مدينة السليمانية، يوم الأربعاء، بمناسبة يوم المرأة الذي يسمى "يوم الملكة" بحضور عدد من الشخصيات الدينية الأخرى.

وقالت ممثلة الزردشتية في اوقاف اقليم كوردستان آوات حسام الدين التي حضرت في الاحتفال في حديث لوكالة شفق نيوز، "اليوم يوم سعيد للمراة الزردشتية والذي يصادف 24 من شباط/فبراير من كل عام، معبرة عن التهاني وتقديم باقات الحب لكل النساء الزردشتيات في العالم.

واضافت ان المرأة تكون في هذا اليوم "ملكة" في البيت حيث تكون الطقوس ان يتولى الرجل مهام البيت من التنظيف والطبخ والاهتمام بالاطفال، وتكون المرأة سيدة البيت والمدللة ويأتيها الرجل بباقة ورد للتعبير عن حب الزوج والعائلة لها".

وتابعت ان الديانة الزردشتية تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في كل مجالات الحياة، مبينة ان المرأة الزردشتية لها حرية الفكر والاختيار والعمل.

وذكرت حسام الدين ان العيد يعود تاريخه وحسب الديانة الى 3750 سنة قبل الميلاد وهو من الأعياد المهمة في الديانة، لافتة الى انه حسب التقديرات هناك 300 الف شخص من اتباع الديانة الزردشتية في اقليم كوردستان ولهم ممثل في اوقاف اقليم كوردستان.

يشار ان قانون حماية المكونات الاقلية في اقليم كوردستان التي اعلن عام 2015 ساهم في انتشار الديانة الزردشتية لأول مرة، وهو ما كفل حمايتهم والاحتفال باعيادهم وانشاء معابد لاحياء طقوسهم.

والديانة الزرادشتية ديانة قديمة وفلسفة دينية آسيوية؛ كانت الديانة الرسمية للإمبراطوريات الأخمينية والبارثية والساسانية. وهي واحدة من أقدم الأديان في العالم والتي لم تنقطع ممارستها.

ونسبت الديانة إلى مؤسسها زرادشت، وتعد واحدة من أقدم الديانات التوحيدية في العالم، إذ ظهرت في بلاد فارس قبل أكثر من 3500 سنة.

وأهم نصوص الديانة هي نصوص الآفستا، التي تتضمن كتابات زرادشت المعروفة باسم الجاثاس، وهي قصائد طقوسية غامضة تحدد مفاهيم الدين، والتي هي في ياسنا، خدمة العبادة الرئيسية للزرادشتية الحديثة.

ومن خصائص هذا الدين تقديس عناصر الطبيعة. وللشمس عند الزرادشتية حُرمة عظيمة، غير أنَّ النار أعظم شأنًا، لذلك دخلت كعاملٍ رئيسيٍّ في عباداتهم.