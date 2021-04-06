صور.. الحظر يدخل حيز التنفيذ في ديرك والتزام جزئي لسكان القامشلي

شفق نيوز/ مع تمام الساعة الرابعة مساءً، اليوم الثلاثاء، سارع أصحاب المحال التجارية إغلاق جميعها تنفيذاً لقرار الادارة الذاتية بفرض حظر جزئي على مدينتي ديرك والقامشلي أقصى شمال وشرق سوريا.

وسجلت مناطق الإدارة الذاتية اليوم الثلاثاء، أربع وفيات و٢٧٩ حالة إصابة جديدة بكورونا في مناطقها فيما تصدرت مدينة القامشلي بعدد إصابات بلغت ٨٧ حالة.

في ديرك باتت جميع الأسواق خالية من السكان وشلت الحركة في المدينة بعد إغلاق جميع المحال التجارية باستثناء الصيدليات المناوبة.

وباشرت قوات الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا "أسايش ديرك" دورياتها في الأسواق وأحياء المدينة ونبهت أصحاب المحال التجارية الذين ماطلوا في إغلاقها.

وفي القامشلي؛ رصد مراسل وكالة شفق نيوز في المدينة إغلاق الأسواق في المدينة باستثناء الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية.

وأوضح المراسل؛ أن التزام الأهالي كان جزئيا بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات او الحفاظ على التباعد الاجتماعي والتنقل خارج المنزل.

وقررت الإدارة الذاتية فرض حظر تجوال جزئي على كافة مناطق شمال وشرق سوريا من الساعة الرابعة عصرا ولغاية السادسة صباحاً وحظر تجوال كامل في مدن الرقة والحسكة والقامشلي اعتباراً من 6 نيسان ولغاية 12 نيسان 2021.

ويستنثني قرار الحظر الكلي (الأفران - أسواق الهال - المستشفيات - الصيدليات - محال المواد الغذائية - المحروقات - الإعلاميين - المزارعين)، وسيتم فرض لبس الكمامة وفي جميع الاماكن تحت طائلة الغرامة المالية 1000 ليرة سورية، بحسب القرار.

وفرضت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حظر كلي لأول مرة في مناطقها بتاريخ 23 آذار 2020.