صور.. الجفاف يقضي على إحدى أشهر البحيرات في اربيل

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في اربيل، عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بأن واحدة من أشهر البحيرات في المحافظة والتي يقصدها السياح طوال فصليّ الشتاء والربيع، ضربها الجفاف حتى تحولت إلى بقعة جافة بين الجبال.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن بحيرة "فيلاو" الواقعة في قضاء جومان شمالي أربيل، جفت بشكل كامل بسبب شح المياه وقلة الأمطار التي شهدها اقليم كوردستان والعراق هذا العام.

وبحسب الشهود فأنها المرة الاولى التي تجف فيها هذه البحيرة التي يقصدها السياح عادة خلال فصلي الشتاء والربيع لجمال طبيعتها.

وتقع البحيرة بين سلسلة جبال في قضاء جومان.

الا ان هيئة السياحة في اقليم كوردستان، قللت من اهمية جفاف البحيرة لأنه في العامة السياح لا يقصدون البحيرة خلال فصل الصيف، كما أن المياه ستعود إليها خلال فصل الشتاء.

وقال المتحدث باسم الهيئة، نادر روستي، لوكالة شفق نيوز "هذا حصل بسبب الجفاف ولكن في فصل الصيف عادة لا يقصد السياح هذه المناطق وإنما فقط خلال المواسم الاخرى يقصدونها لجمال الطبيعة في تلك المناطق".

وأولت هيئة السياحة اهتماما كبيرا بحيرة "فيلاو" العام الماضي بعد أن صارت مقصدا لآلاف السياح الذين يقصدونها خلال مواسم مختلفة من العام.