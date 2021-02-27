صور.. الجسر الروماني "لؤلؤة سوداء" أثرية في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ يعد الجسر الروماني أو (برا بافت) بالكوردية، من أهم المعالم الأثرية في ديرك، أقصى شمال وشرق سوريا، على الحدود السورية التركية.

الجسر يقع على نهر دجلة في قرية عين ديوار بمدينة ديرك، وبني من أحجار بازلتية سوداء وبهندسة فريدة، بناه جمال الدين، أمير جزيرة بوطان، في أواخر العهد العباسي، حيث كان الممر الوحيد للقوافل التجارية بسبب امتداد نهر دجلة وتوسع مجراه.

كان الجسر الروماني يتألف من ثلاثة أقواس ولم يبقى منها سوى قوس واحد يبلغارتفاعه 16 متراً وعرضه 11 متراً، وتقع على جانبه منحوتات لاثني عشر برجاً تدل على أشهر السنة، تبهر الناظر إليها ولا تزال إلى يومنا هذا.

قامت الدولة التركية خلال عام 2017 بإعادة مجرى نهر دجلة نحو الجسر مستخدمة الجرافات بهدف الاستفادة من هذا الارث الحضاري القديم والاستيلاء على أراضي ابناء قرية عين ديوار الحدودية وحولته إلى منطقة عسكرية يمنع الاقتراب منها ومن الاراضي الزراعية على أطرافها.

بعد الاحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة وبعد الوساطة الروسية والاميركية عادت الطمأنينة للناس وبدأت تخرج ايام العطل مع بداية الربيع إلى الطبيعة وتلجأ إلى الجسر الروماني لتشعر بالراحة النفسية والفرح وأخذ صور تذكارية مع هذه اللؤلؤة السوداء.