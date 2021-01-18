صور.. الثلوج تكسو ناحية في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اكتست ناحية في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، بوشاح أبيض من الثلج غطى الجبال والشوارع والمنازل، وأدى إلى قطع الطرق الرئيسة.

وقال مدير ناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية في دهوك، سربست عقراوي، لوكالة شفق نيوز، إن الثلوج غطت طرقاً رئيسة في الناحية وأدت إلى قطع الطرق لعشر قرى تابعة للناحية.

وأضاف أن الآليات باشرت بإزالة الثلوج منذ الصباح الباكر لفتح الطرق المغلقة، مشيراً إلى أن الثلوج هطلت منذ ليلة أمس وبلغ سمكها نحو 30 سنتيمتراً.

ومنذ شهر كانون الأول الماضي بدأت الثلوج بالهطول في أوقات متفرقة على بعض المناطق من إقليم كوردستان وبالأخص الحدودية منها.