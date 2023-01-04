صور.. الثلوج تكسو جبال السليمانية ودرجات الحرارة تنخفض الى ما دون الصفر

شفق نيوز/ شهدت محافظة السليمانية، عصر اليوم الأربعاء، تساقط الثلوج في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن المناطق الجبلة من محافظة السليمانية وتحديدا "جبال گوزه " شهدت تساقط الثلوج مع انخفاض واضح في درجات الحرارة التي وصلت إلى (-1) درجة مئوية، موضحاً ان الثلوج كست الجبال والمرتفعات.

وخرج مواطنون للاستمتاع بتساقط الثلوج.

واشار مراسلنا الى أن مناطق مركز السليمانية شهدت موجة امطار منذ ساعات الصباح الاولى إلا ان موجة الثلوج لم تصل الى مركز المحافظة.

وكان مدير دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في السليمانية اسو كمال اكد لوكالة شفق نيوز أن إقليم كوردستان ومدن وسط وجنوب العراق على موعد مع موجة امطار وقد تتخللها تساقط الثلوج في المناطق المرتفعة من كوردستان.