صور.. الثلوج تغمر السليمانية وتجذب السيّاح رغم المخاطر

شفق نيوز/ تعم مناطق تساقط الثلوج في السليمانية أجواء من البهجة عند الأهالي والسيّاح الوافدين للاستمتاع بالمناظر الشتوية الخلابة.

ويقول ارام احمد وهو احد مواطني السليمانية لوكالة شفق نيوز، إنه "جاء هو وعائلته إلى جبل ازمر للاستمتاع بهذه المناظر الخلابة".

أما علي احمد السائح من محافظة بابل فيقول لوكالة شفق نيوز، إن "أجواء السليمانية تسر الناظرين وتجذب إليها السياح خصوصا في هذه الأوقات لأن مناظر تساقط الثلوج تعد ملاذا لنا في هذا الموسم من العام".

ويتابع أنه "وفي كل عام يقصد السليمانية هو وأصدقاءه لقضاء أوقات جميلة في سفوح الجبال وارجاء المدينة التي تغطة بالثلوج".

الفرحة لم تدم

الا ان تساقط الثلوج في قرى السليمانية كان له وقع آخر بسبب قساوة الأجواء وقلة أدوات التدفئة ولهذا يقول حاجي احمد لوكالة شفق نيوز، إن "قلة المنتجات النفطية والكهرباء تدفع بالبعض لقطع الأشجار للحصول على موارد للتدفئة في موسم تساقط الثلوج خصوصا في مناطق سفوح الجبال، مطالبا الحكومة والجهات المسؤولة بتوفير مستلزمات التدفئة ومراعاة ظروفهم الإنسانية".

إجراءات حكومية

هذا واستنفرت أجهزة البلدية والدفاع المدني كافة طاقاتها لفتح الطرق المغلقة بسبب كثافة الثلوج المتساقطة هذا العام واعلنت المديرية العامة للبلديات في محافظة السليمانية ان فرقها مستمرة في تنظيف الشوارع والطرق الرئيسية في الاقضية النواحي.

وقالت المديرية العامة للبلديات في محافظة السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق الخاصة مستمرة في تنظيف الشوارع والطرق الرئيسة وإزالة الثلوج في الاقضية والنواحي".

واضاف البيان، ان "الفرق المختصة بالتعاون مع عدد من الشركات مستمرة في تنظيف الشوارع وازالة الثلوج المتراكمة في قضاء بنجوين وناحية كرمك والقرى التابعة لها بالاضافة الى ازالة الثلوج في ناحية سورداش والطريق العام الرابط بين مدينة السليمانية ومنطقة ميركبان".

تحذيرات وغلق طرق

وحذرت مديرية مرور محافظة السليمانية المواطنين من التوجه إلى المناطق الجبلية مؤكدة أن السياقة في سفوح الجبال قد تعرض حياتهم للخطر.

وطلبت المديرية من المواطنين عدم السياقة الليلية وفي ساعات الصباح المبكرة وعدم التوجه الى المناطق الجبلية من أجل سلامتهم.

وقامت مديرية المرور بغلق عدة طرق رئيسية، كطريق دباشان ـ نفق بيشرو، وطريق السليمانية ـ دربنديخان، وطريق بينجوين وطريق السليمانية ـ قيوان، و طريق السليمانية ـ ميركبان، و طريق طاسلوجة ـ بازيان محذرة سالكي الطريق، و طريق دوكان ـ طاسلوجة.

واهابت بالسواق والمواطنين ومن اجل ضمان سلامتهم عدم التوجه عبر الطرق اعلاه الا للضرورة القصوى.