صور.. الثلوج تشل الحركة في السليمانية

شفق نيوز/ تسببت الثلوج المتساقطة بكثافة منذ صباح اليوم الخميس بشل الحركة في مدينة السليمانية ومناطق اخرى في اقليم كوردستان.

كما تسببت موجة الثلوج بإغلاق المدارس وتقييد حركة السير، وحولت الشوارع والمرافق العامة إلى مناطق شبه خاوية.

ووفق السلطات المحلية فإن الثلوج بلغ ارتفاعها أكثر من متر في بعض المناطق، إذ تتساقط منذ أمس الأربعاء وقبلها بثلاثة ايام.

وقال خبراء الأرصاد إن تساقط الثلوج سيستمر معظم ساعات اليوم.

وهرعت الأجهزة الحكومية لفتح الطرق المؤدية إلى المستشفيات والاماكن العامة، وطالبات مديرية المرور في المحافظة عدم سلك الطرق الجبلية.

من جانبها، حذرت لجنة الطوارئ في محافظة السليمانية من تزايد احتمالات وقوع حوادث مرورية جراء كثافة الثلوج.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان احتمالات وقوع الحوادث المرورية تزيد مع كثافة تساقط الثلوج.

واشارت اللجنة الى ان الفرق المختصة تعمل حاليا على تنظيف الطرق من الثلوج، لافتة الى ان هناك خطر على السائقين، داعية المواطنين والسائقين الى عدم الخروج من منازلهم حرصا على سلامتهم.