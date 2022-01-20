سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. الثلوج تشل الحركة في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-20T08:18:26+0000
صور.. الثلوج تشل الحركة في السليمانية

شفق نيوز/ تسببت الثلوج المتساقطة بكثافة منذ صباح اليوم الخميس بشل الحركة في مدينة السليمانية ومناطق اخرى في اقليم كوردستان.

كما تسببت موجة الثلوج بإغلاق المدارس وتقييد حركة السير، وحولت الشوارع والمرافق العامة إلى مناطق شبه خاوية. 

ووفق السلطات المحلية فإن الثلوج بلغ ارتفاعها أكثر من متر في بعض المناطق، إذ تتساقط منذ أمس الأربعاء وقبلها بثلاثة ايام. 

وقال خبراء الأرصاد إن تساقط الثلوج سيستمر معظم ساعات اليوم.

وهرعت الأجهزة الحكومية لفتح الطرق المؤدية إلى المستشفيات والاماكن العامة، وطالبات مديرية المرور في المحافظة عدم سلك الطرق الجبلية.

من جانبها، حذرت لجنة الطوارئ في محافظة السليمانية من تزايد احتمالات وقوع حوادث مرورية جراء كثافة الثلوج.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان احتمالات وقوع الحوادث المرورية تزيد مع كثافة تساقط الثلوج. 

واشارت اللجنة الى ان الفرق المختصة تعمل حاليا على تنظيف الطرق من الثلوج، لافتة الى ان هناك خطر على السائقين، داعية المواطنين والسائقين الى عدم الخروج من منازلهم حرصا على سلامتهم.

related

السليمانية.. الثلوج تعطّل السير ومؤسسات الحكومة تواصل عملها

Date: 2022-01-20 07:32:10
السليمانية.. الثلوج تعطّل السير ومؤسسات الحكومة تواصل عملها

موجة ثلوج تجتاح مدناً في إقليم كوردستان تستمر إلى مساء الخميس

Date: 2022-01-18 08:38:17
موجة ثلوج تجتاح مدناً في إقليم كوردستان تستمر إلى مساء الخميس

مرور السليمانية تحذر الأهالي

Date: 2021-12-24 10:23:10
مرور السليمانية تحذر الأهالي

إقليم كوردستان على موعد مع تساقط للثلوج

Date: 2020-12-05 08:23:15
إقليم كوردستان على موعد مع تساقط للثلوج

السلطات تقبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في السليمانية

Date: 2019-08-28 11:40:15
السلطات تقبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في السليمانية

السليمانية.. العشرات يطالبون بإصدار عفو رئاسي عن صحفيين وناشطين

Date: 2021-06-28 16:28:02
السليمانية.. العشرات يطالبون بإصدار عفو رئاسي عن صحفيين وناشطين

السليمانية تشدد اجراءات حظر التجوال وتؤكد عدم تسجيل خروق امنية

Date: 2020-03-19 15:35:28
السليمانية تشدد اجراءات حظر التجوال وتؤكد عدم تسجيل خروق امنية

نجل مسؤول حزبي يتسبب بصدام مسلح في السليمانية

Date: 2021-02-05 17:13:31
نجل مسؤول حزبي يتسبب بصدام مسلح في السليمانية