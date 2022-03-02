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صور .. التحالف الدولي يزود قوات البيشمركة بدفعة جديدة من المعدات العسكرية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-02T09:54:16+0000
صور .. التحالف الدولي يزود قوات البيشمركة بدفعة جديدة من المعدات العسكرية

شفق نيوز/ زود التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء قوات البيشمركة بدفعة جديدة من الآليات العسكرية القتالية والخدمية.

جرى ذلك بإشراف عدد من القادة العسكريين في وزارة شؤون البيشمركة، وقائد قوات التحالف في إقليم كوردستان الكولونيل تاد بروز، والوفد المرافق له من المستشارين العسكريين في التحالف.

وجرت عملية تسليم عدد من الآليات العسكرية القتالية والخدمية بحضور ممثلين عن الوحدات العسكرية التي سيتم توزيعها عليها.

ونقل بيان صادر عن وزارة شؤون البيشمركة عن اللواء الركن هوشمدن حيدر نائب رئيس الأركان للإدارة والميرة شكر الوزارة للتحالف الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال اللواء الركن حيدر إن "هذه المساعدات ستجعلنا أقوى في الحرب على الإرهاب والإرهابيين"، داعيا في الوقت ذاته "الوحدات العسكرية إلى حماية هذه المعدات والمستلزمات واستخدامها عند الضرورة".

وأشار البيان إلى أن المعدات العسكرية مؤلفة من آليات مختلفة منها: عجلات نوع "همر" مدرعة، "همر بيك آب"، وجرافة درع، ورافعة إنقاذ، وناقلة وقود، وناقلة ماء، وجرافة للحفر.

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