صور .. التحالف الدولي يزود البيشمركة بدفعة "كبيرة" من المستلزمات العسكرية

شفق نيوز/ وصلت اليوم الخميس قافلة مساعدات جديدة إلى قوات البيشمركة في إقليم كوردستان من التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الامريكية.

وجرت مراسم توقيع تسلم المساعدات بحضور الكولونيل ويليام نائب قائد القوات الأمريكية في العراق والعميد شيرزاد اسعد رئيس لجنة تسليم المساعدات الجديدة من التحالف الدولي.

ومن المؤمل تسليم الدفعة الأولى من المساعدات العسكرية الى الألوية التابعة لوزارة البيشمركة، وفقا لبيان للوزارة.

وبهذا الخصوص تحدث الكولونيل ويليام قائلاً: الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية تتضمن مجموعة كبيرة من المستلزمات العسكرية الضرورية و منها العجلات العسكرية وذلك ضمن استمرار التنسيق والتعاون الثنائي مع وزارة البيشمركة.

وأشار الى أن المساعدات العسكرية ستتواصل في المستقبل القريب.

من جهته قال العميد شيرزاد اسعد : وصلتنا الدفعة الجديدة من المستلزمات العسكرية ضمن اطار التعاون العسكري.

و شكر المسؤول العسكري التحالف الدولي لدعمهم المتواصل لوزارة البيشمركة، قائلا ان هذه المساعدات ضرورية و مهمة جداً لتسليح قوات البيشمركة، وتمنى ايضاً استمرار هذا الدعم لوزارة البيشمركة.

وتشتمل قافلة المساعدات 98 مركبة وكالاتي: 11 عربة همفي مصفحة ، و 12 سيارة إسعاف ، و 20 عربة مدرعة ، و 50 شاحنة عادية ، وخمس سيارات إسعاف تويوتا إضافية (أضيفت لاحقًا).

وقال التحالف في بيان ان تلك المركبات تبلغ قيمتها الإجمالية 12.5 مليون دولار.