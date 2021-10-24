صور.. البيشمركة تنقل ميدان أعتى الحروب إلى متحف بأربيل

شفق نيوز/ بين هذه الجدران، تنتشر ذكرى أزيز الرصاص ورائحة البارود، ورفقة السلاح، التي واجهت أعتى المعارك.

هنا في قرية كورة (30 كم شمال شرقي اربيل)، خلّدت قوات البيشمركة والتحالف الدولي، معاركهم الضارية ضد تنظيم داعش، ليصنعوا مما تبقى من ذكرى الحرب، متحفاً.

هذا المتحف الذي أجرت فيه وكالة شفق نيوز، جولة خاصة، يقتصر حالياً للضيوف الأجانب والعسكريين من قوات التحالف وباقي قيادات وضباط القوات البيشمركة.

ويعرض المتحف أسلحة وقعت بيد ضباط ومهندسين من قوات إسناد البيشمركة اثناء المعارك مع داعش حيث قدمت قوات الإسناد ضحايا وجرحى في مناطق القتال التي قاتلوا فيها من كركوك الى سنجار على طول الحدود مع داعش.