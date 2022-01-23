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صور.. البيشمركة تحتفي بتخرج الدورة الخامسة من قوات الإسناد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-23T11:25:09+0000
صور.. البيشمركة تحتفي بتخرج الدورة الخامسة من قوات الإسناد

شفق نيوز/ احتفت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد، بتخرج الدورة الخامسة لقوات المشاة الساندة، بعد أشهر من التدريب.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان الدورة الخامسة من قوات الإسناد في البيشمركة التي تخرجت اليوم، مكونة من 250 عنصراً تلقوا التدريبات العسكرية الخاصة لمحاربة وقتال تنظيم داعش.

وبين ان مراسم التخرج جرت في معسكر "كاني قرژالة" في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، بحضور وزير شؤون البيشمركة شورش إسماعيل وجمع غفير من قادة وضباط الوزارة.

وقال وزير البيشمركة شورش إسماعيل، في كلمة له خلال حفل التخرج "بهذه المناسبة اطلب من عناصر قوات البيشمركة كافة المزيد من اليقظة والتنبه أمام تحركات تنظيم داعش، والذي كما نلاحظ انه يوم بعد آخر يزيد من نشاطاته الإرهابية".

وأضاف ان "مخاطر التنظيم تزداد يوما بعد آخر وقد هاجموا خلال الأشهر الماضية قوات البيشمركة وسقط على اثرها شهداء من القوات، وخلال الأيام الماضية قام التنظيم بمهاجمة الجيش العراقي في ديالى وسقط أيضا جراء ذلك شهداء من الجنود، وهذا يتطلب منّا أن نكون على استعداد وتأهب دائم لأي احتمال قد يحدث من قبل ارهابيي داعش".

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