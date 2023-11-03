صور .. البدء بإنشاء مواقف خاصة للمعاقين في أربيل

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو، يوم الجمعة، الشروع في إنشاء مواقف خاصة للمعاقين في شوارع مركز المدينة.

وقال خوشناو في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه "من أجل خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وفي إطار تنفيذ مشاريع خدمية لتسهيل حركة المرور ومساعدتهم في الأسواق والأماكن العامة بدأت الفرق الهندسية في مديرية مرور أربيل بإنشاء موقفين خاصين لتلك الفئة من المجتمع في الشارع الرئيسي بسوق اربيل.

ووفقا للمحافظ، فإنه "في المستقبل سيتم إنشاء مواقف أخرى مماثلة في معظم الشوارع والحدائق والدوائر والأماكن العامة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة".

وكان محافظ اربيل قد أعلن في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي أنه سيتم تنفيذ مشروع خدمي للمكفوفين لأول مرة على مستوى إقليم كوردستان والعراق كافة.