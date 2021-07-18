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صور .. البدء بربط شبكة الكهرباء بين العراق وتركيا عبر إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-18T07:45:11+0000
صور .. البدء بربط شبكة الكهرباء بين العراق وتركيا عبر إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان يوم الأحد البدء بربط شبكة الطاقة بين الإقليم والعراق مع تركيا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن العمل جار في مشروع خط النقل 400 KV بين العراق وتركيا الذي سيربط شبكات الطاقة في إقليم كوردستان والعراق وتركيا.

وأضاف البيان أن العراق أشترى كمية من الطاقة من تركيا عبر الخط الناقل للكهرباء الذي يمرُّ بالإقليم، موضحاً أن هذا المشروع سيحل مشكلة الجهد والاحمال الكبيرة على شبكة النقل في إقليم كوردستان ايضا.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.

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