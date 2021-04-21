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صور.. الادارة الذاتية توزع مساعدات غذائية على المتضررين من حظر التجوال

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-21T13:37:31+0000
صور.. الادارة الذاتية توزع مساعدات غذائية على المتضررين من حظر التجوال

شفق نيوز/ باشرت لجنة الشؤون الاجتماعية في  مجلس ناحية ديرك اقصى شمال وشرق سوريا، يوم الاربعاء ، بتوزيع الدفعة الأولى من السلال الغذائية على الكومينات، ليتم توزيعها على العوائل الفقيرة والأكثر تضرراً من حظر التجوال الكلي .

 وفرضت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية حظر تجوال كلي على مناطقها كافة في 13 نيسان الجاري، للحد من انتشار جائحة كورونا بعد دخولها في الموجة الثالثة.

وقال عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في الادارة الذاتية ميلاد لحدو لوكالة شفق نيوز، إنه "سيتم توزيع السلال الغذائية على العوائل المحتاجة والفقيرة والأكثر تضرراً من الحظر الكلي".

واضاف، أن "هذه السلال مساعدة من الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لأصحاب الدخل المحدود والعاملين بالأجر اليومي الذين توقفت أعمالهم نتيجة الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا".

وحول ما تتضمنه السلة الغذائية قال لحدو،  إن "فيها 4 لتر زيت نباتي ، 5 كغم رز ، 5 كغم عدس ، 5 كغم برغل ، 5 كغم سكر ، نصف كيلو شاي ، حزمة معكرونة ، علبتين مارتديلا ، صابون غار ، ومواد منظفات".

وأضح، أنه "تم رفع اسماء 500عائلة فقيرة ومعدومة من مدينة ديرك وريفها ، إلى لجنة الشؤون الاجتماعية و العمل في الادارة الذاتية بقامشلي ، ألا أنهم استلموا فقط 200سلة غذائية كدفعة أولى ، وسيتم توزيع الدفعة الثانية خلال الايام القادمة .

وأكد لحدو، أنه "تم توزيع 500سلة غذائية مقدمة من الجمعيات الخيرية والمنظمات الانسانية  على ريف مدينة ديرك في بداية الحظر".

وقررت هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الادارة الذاتية في 16نيسان الجاري بتوزيع سلال غذائية على الفقراء والمحتاجين الذين تضرروا من الحظر الكلي المفروض.

 

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