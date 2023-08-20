صور .. اكتشاف موقع أثري عمره أكثر من 2500 عام في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة السليمانية، يوم الأحد، اكتشاف موقع أثري يعود تاريخه إلى أكثر من 2500 عام قبل الآن وذلك في "تل ياسين" التابع لناحية "تانجرو".

وصرّح رئيس الحكومة المحلية في محافظة السليمانية هفال أبو بكر، بأنه بعد أسبوع من العمل، عثر فريق أثري ياباني على عدد من المواقع الأثرية في "تل ياسين".

وأوضح أن تاريخ هذه الآثار يعود إلى أكثر من 2500 عام وتشمل بقايا منازل وأزقة وقبور وغيرها من الأشياء، مردفا بالقول إن تلك الآثار التي تم العثور عليها تم بناؤها بطريقة هندسية بواسطة الحجر.

و أعلنت مديرية آثار السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، في شهر حزيران من العام 2023، اكتشاف موقع أثري قديم بالتعاون مع جامعة بريطانية.

وفي حينها قال مدير آثار السليمانية، حسن حمه غريب حسين، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم التنقيب في موقع أثري يعود لأكثر من 11 ألف عام في السليمانية، وذلك بالتعاون مع بعثة بريطانية من جامعة ريدينغ".

وأضاف حسين، أن "الموقع يقع على بعد 50كم شمال غرب السليمانية، وتحديدا أمام كهف (زرزي) وكهف (قزقپان) على ضفاف نهر رزان في منطقة (جمي ريرزان) في محافظة السليمانية".

وبحسب مديرية آثار السليمانية، جرى التنقيب في هذا الموقع، من قبل جامعة "شيتاكو" البريطانية في عامي 1926 / 1928، لكن لفترة قليلة.

ويعد هذا الموقع، أحد أقدم الأماكن الأثرية التي تم اكتشافها في تاريخ البشرية، حيث يعود إلى أكثر من 11.500 عام، أي قبل 9.500 عام قبل الميلاد.

وعُثر في هذا الموقع، على أدوات للصيد والبقاء على قيد الحياة، وهذا يثبت أن البشر عاشوا هنا ولم يتم عزل هذه المنطقة عن الحياة عبر التاريخ.