صور .. اقليم كوردستان ينقل ويدفن جثامين لاجئين كورد من سوريا قضوا بحادث في أوربا

شفق نيوز / نقلت السلطات في إقليم كوردستان اليوم السبت جثماني لاجئين كورديين فقدا حياتهما قبل أيام بحادث سير في كرواتيا نتيجة انقلاب شاحنة كانت تقلهما.

وتم نقل جثماني اللاجئين إلى معبر سيمالكا وهما : ومحمد عرفو من قرية روباريا جنوب ديرك، وإبراهيم الصغير من الدرباسية .

ويشار ان جنازات الضحايا الاربع وصلت إلى مطار أربيل ليلة الأمس ووري جثمان كل من محمد عمر، وعادل رعد الثرى في اقليم كوردستان ونقل الاخرين إلى شمال وشرق سوريا.

واستقبل مئات المدنيين مع أهالي الضحايا جثماني الضحيتين في معبر سيمالكا الحدودي بين الإدارة الذاتية والاقليم ، ليتم نقلهما إلى مسقط رأسهما ويوارا الثرى هناك.

يذكر أن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني قد وصى الثلاثاء الفائت 30 آذار / مارس بنقل جثامين اللاجئين الكورد من كرواتيا إلى إقليم كوردستان ليتم نقلهم إلى مسقط رأسهم في شمال وشرق سوريا .