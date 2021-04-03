سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور .. اقليم كوردستان ينقل ويدفن جثامين لاجئين كورد من سوريا قضوا بحادث في أوربا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-03T11:44:50+0000
صور .. اقليم كوردستان ينقل ويدفن جثامين لاجئين كورد من سوريا قضوا بحادث في أوربا

شفق نيوز / نقلت السلطات في إقليم كوردستان اليوم السبت جثماني لاجئين كورديين فقدا حياتهما قبل أيام بحادث سير في كرواتيا نتيجة انقلاب شاحنة كانت تقلهما.

وتم نقل جثماني اللاجئين إلى معبر سيمالكا وهما :  ومحمد عرفو من قرية روباريا جنوب ديرك، وإبراهيم الصغير من الدرباسية .

ويشار ان جنازات الضحايا الاربع وصلت إلى مطار أربيل ليلة الأمس ووري جثمان كل من محمد عمر، وعادل رعد الثرى في اقليم كوردستان ونقل الاخرين إلى شمال وشرق سوريا.

واستقبل مئات المدنيين مع أهالي الضحايا جثماني الضحيتين في معبر سيمالكا الحدودي بين الإدارة الذاتية والاقليم ، ليتم نقلهما إلى مسقط رأسهما ويوارا الثرى هناك.

يذكر أن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني قد وصى الثلاثاء الفائت 30 آذار / مارس بنقل جثامين اللاجئين الكورد من  كرواتيا إلى إقليم كوردستان ليتم نقلهم إلى مسقط رأسهم في شمال وشرق سوريا .

related

بيوم مناهضة العنف.. رجل يهاجم زوجته و والدتها بسكين في السليمانية

Date: 2020-11-25 12:00:06
بيوم مناهضة العنف.. رجل يهاجم زوجته و والدتها بسكين في السليمانية

صورة .. اقليم كوردستان يعلن انقاذ طفل ايزيدي اختطفه داعش في عام 2014

Date: 2019-07-18 10:53:58
صورة .. اقليم كوردستان يعلن انقاذ طفل ايزيدي اختطفه داعش في عام 2014

اقليم كوردستان: مختطفون ايزيديون يتواجدون بمخيم الهول ومناطق في العراق

Date: 2019-08-01 12:36:17
اقليم كوردستان: مختطفون ايزيديون يتواجدون بمخيم الهول ومناطق في العراق

نيجيرفان بارزاني يؤكد حاجة اقليم كوردستان والعراق للتحالف الدولي وامريكا

Date: 2020-09-22 07:36:19
نيجيرفان بارزاني يؤكد حاجة اقليم كوردستان والعراق للتحالف الدولي وامريكا

إغلاق معبر فيشخابور بين إقليم كوردستان وسوريا

Date: 2021-02-05 07:41:21
إغلاق معبر فيشخابور بين إقليم كوردستان وسوريا

مبعوث الرئيس الفرنسي يبحث مع بارزاني سبعة محاور بينها استمرار دعم كوردستان

Date: 2019-07-04 19:32:17
مبعوث الرئيس الفرنسي يبحث مع بارزاني سبعة محاور بينها استمرار دعم كوردستان

مجلس وزراء اقليم كوردستان يعقد جلسة لمناقشة اخر المستجدات في العراق وسوريا

Date: 2019-10-30 08:48:39
مجلس وزراء اقليم كوردستان يعقد جلسة لمناقشة اخر المستجدات في العراق وسوريا

اقليم كوردستان يبقي على ضحايا ابادة صدام في مقبرة "مقدسة" في إيران

Date: 2019-06-24 12:56:48
اقليم كوردستان يبقي على ضحايا ابادة صدام في مقبرة "مقدسة" في إيران