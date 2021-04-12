صور.. اقبال كبير على اسواق ديرك استعداداً للحظر الكلي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-12T12:03:42+0000

شفق نيوز/ شهدت أسواق مدينة ديرك، اقصى شمال وشرق سوريا اقبالاً لافتاً من المتبضعين، استعداداً للدخول في الحظر الكلي يوم الغد. كما وشهدت أسواق ديرك اليوم دوريات مكثفة لقوات الأمن الداخلي "الأسايش" التي بدورها فرضت غرامات على مخالفي إجراءات الوقاية وقوانين هيئة الصحة. وقررت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الامس بفرض حظر تجوال كلي على كافة مناطقها ابتداءً من يوم الغد 13 نيسان ولمدة عشرة أيام . وقال نذير حسين مواطن من ديرك لوكالة شفق نيوز "يوجد ازدحام كبير في السوق بسبب الحظر الكلي، والناس تقبل على شراء مؤنتها وسط ارتفاع الأسعار" . واضاف حسين "التجار يستغلون الفوضى الموجودة في الاسواق ويتلاعبون بالأسعار مع غياب الرقابة التموينية، فعلى الجهات المختصة التدخل وخاصة أوقات الأزمات". ومن جانبه قال فاروق علي مواطن آخر من ديرك لشفق نيوز "نحن جميعاً مع قرارات الادارة الذاتية ومع الحظر الكلي، ولكن شريطة أن توفر كافة احتياجات المواطنين وتؤمنها وعلى رأسها الغاز والخبز". وسجلت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الأمس ثلاث وفيات و 298 إصابة بفيروس كورونا في مناطقها ، 37 منها في مدينة ديرك

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