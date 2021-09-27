صور.. افتتاح معرض للسياحة في دهوك بمشاركة 130 شركة

شفق نيوز/ افتتح محافظ دهوك، علي تتر، يوم الاثنين، معرضاً سياحياً شاركت فيه 130 شركة عراقية وتركية، تضمن عرض أعمالاً يدوية ومنتجات محلية.

واكد المحافظ خلال افتتاح المعرض الذي حضرته وكالة شفق نيوز، على "اهمية السياحة في محافظة دهوك كونها تتمتع بطبيعة خلابة وكذلك لوجود مواقع سياحية دينية واثرية".

واشار الى ان "برنامج حكومة اقليم كوردستان هو تطوير ودعم القطاع السياحي في الاقليم".

وذكر مراسلنا ان 130 شركة سياحية عراقية وتركية شاركت في المعرض بهدف تعزيز العلاقات بين الشركات وتبادل الخبرات وابرام عقود شراكة بينها.

وبين انه تم افتتاح معرضا فوتوغرافيا عن المواقع السياحية في دهوك، اضافة الى معرض للاعمال اليدوية، وعرض للمنتجات المحلية.