صور.. افتتاح مشاريع خدمية في قضاء شيخان

شفق نيوز/ افتتح مسؤولون محليون في محافظتيّ دهوك ونينوى، يوم الأحد، عدداً من المشاريع الخدمية في قضاء شيخان، شرقي دهوك.

وقال مسؤول الإعلام في معبد لالش للمكون الايزيدي، لقمان سليمان، لوكالة شفق نيوز، ان الطريق المؤدي الى معبد لالش، والبالغ طوله أكثر من كيلو متر، تم افتتاحه اليوم في قضاء شيخان، لتسهيل وصول الزوار ومواطني المنطقة الى المعبد.

وبين أن كلفة الطريق بلغت 760 مليون دينار.

وأشار إلى أن مراسم عيد "الأربعاء الأحمر" الذي يصادف أول يوم أربعاء من شهر نيسان حسب التقويم الشرقي، ألغيت بسبب الوضع الصحي نتيجة تفشي فيروس كورونا.

واضاف سليمان ان المشاريع الجديدة التي افتتحت اليوم، منها ايضا افتتاح المبنى الجديد لدائرة زراعة شيخان، و ملعبين مغلقين لكرة القدم، ومدرسة ومشاريعاً أخرى في مجال المياه والطرق.