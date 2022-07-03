صور.. افتتاح مستشفيين جديدين في السليمانية

شفق نيوز/ افتتح نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، قوباد طالباني، يوم الاحد، مستشفيين تخصصيين جديدين في محافظة السليمانية.

وقال طالباني خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، عقب الافتتاح الذي حضره ممثل منظمة الصحة العالمية "اشكر جميع العاملين على بناء هذين المستشفيين وأحيي جميع العاملين في القطاع الصحي واشكرهم على جهودهم في خدمة المواطنين وخاصة عند انتشار فيروس كورونا والان مع انتشار مرض الكوليرا".

واشار الى ان "العاملين في القطاع الصحي واجهوا صعوبات كبيرة ورغم ذلك أكدوا صمودهم امام التحديات الصحية التي واجهتنا ونحن نشكر المواطنين ايضا على دعمهم للقطاع الصحي".

واضاف طالباني "اليوم افتتحنا مستشفيين جديدين سيقدمان خدمات كبيرة للمواطنين ونحن في حكومة اقليم كوردستان نولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ونشكر جميع الذين ساندونا لتطوير القطاع الصحي".

وختم بالقول "لدينا بنى تحتية صحية كبيرة في إقليم كوردستان ورغم جميع الأزمات المالية التي واجهها الاقليم الا ان الحكومة استمرت في تطوير القطاع الصحي".

بدوره أوضح وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان، سامان برزنجي، في كلمته ان المستشفيين أحدهما مختص بأمراض الجهاز الهضمي والكبد، والآخر للأطفال.

وقال ان "افتتاح مستشفيين في هذه الظروف يعد انجازاً كبيراً للقطاع الصحي، فوجود مستشفى تخصصي في أمراض الجهاز الهضمي والكبد يعد منجزاً لما لهذا التخصص من اهمية اضافة الى كون هذا المستشفى سيكون مركزاً استشارياً لهذه الامراض وفي نية حكومة الاقليم افتتاح معهد تخصصي في هذه التخصصات الدقيقة".

وتابع "اما عن المستشفى التعليمي الخاص بالاطفال فهو سيخفف الزخم الحاصل على المستشفات الاخرى حيث أن المستشفيات تستقبل يومياً نحو 1000 طفل، ومن بينهم قرابة 150 طفلاً تتطلب حالتهم الصحية رقودهم في الردهات الخاصة، وهذه المستشفى سيسهم في تقليل الضغط على مستشفيات الاطفال".

وأثنى برزنجي على جهود العاملين في القطاع الصحي في كوردستان عموما وفي السليمانية على وجه الخصوص للجهود الرامية الى النهوض بالقطاع الصحي الى مستويات عالية.

وبين انه "بالرغم من الضغط الذي يتعرض له القطاع الصحي خلال الأعوام الخمسة الماضية من ازمة مالية وتزايد اعداد النازحين وتوالي الامراض الوبائية، الا ان القطاع الصحي صمد بوجه تلك التحديات ولم يدخر جهداً في مواجهتها، وهذا بفضل دعم شخص رئيس حكومة الاقليم ومجلس الوزراء والخيرين من ابناء كوردستان فضلاً عن وقوف الاهالي معنا بشتى الطرق، كما واشكر مجموعة شركة قيوان لانجازها مستشفى امراض الجهاز الهضمي الذي يعد انجازا كبيرا في كوردستان".

من جانبه، قال مدير عام صحة محافظة السليمانية صباح هورامي، خلال المؤتمر، ان "مستشفى الجهاز الهضمي والكبد هو الاول من نوعه على مستوى اقليم كوردستان والثاني على مستوى العراق لمعالجة المصابين بأمراض الجهاز الهضمي والكبد، حيث يضم المستشفى عدداً كبيراً من الاجهزة والمستلزمات الطبية، وسيقدم خدمات كبيرة لابناء مدينة السليمانية بشكل خاص وابناء اقليم كوردستان بشكل عام".

واضاف "اما المستشفى الثاني فهو مستشفى الاطفال التعليمي المتطور والذي سينافس جميع مستشفيات الاطفال الاهلية في المحافظة بسبب الخبرات العلمية التي تمتلكها كوادر المستشفى".

واشار هورامي الى ان "ميزانية تطوير المستشفى التعليمي للاطفال كانت من قبل وزارة الصحة في حكومة الاقليم وتم تطوير المستشفى حتى اصبح المستشفى الثالث على مستوى العراق وكوردستان من حيث تقديم الخدمات".