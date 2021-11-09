سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. افتتاح متحف لأدوات الطباعة في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-09T09:39:33+0000
صور.. افتتاح متحف لأدوات الطباعة في السليمانية

شفق نيوز/ شهدت محافظة السليمانية في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، افتتاح معرض لآلات الطباعة القديمة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان المعرض افتتح في مركز" ژین" الثقافي بحضور محافظ السليمانية "هفال ابو بكر" وعدد من المثقفين والمختصين بالطباعة والنشر، وضم المعرض العشرات من آلات الطباعة القديمة التي استخدمت في طباعة الكتب والصحف الكوردية.

واضاف ان المعرض تضمن أيضاً أدوات طباعية ثمينة تم استخدامها في طباعة آلاف من الكتب والمصادر التي وثّقت التاريخ الكوردي.

كما ضم أجنحة متعددة لآلات الطباعة المتنوعة وكاميرات التصوير الرقمية وطابعات الكتب والصحف.

related

السليمانية توجه ضربة لكورونا في غضون شهر

Date: 2020-09-19 15:49:34
السليمانية توجه ضربة لكورونا في غضون شهر

شرطة السليمانية تقبض على متهم بسرقة 10 ملايين دينار من 8 سيارات

Date: 2020-05-30 19:47:07
شرطة السليمانية تقبض على متهم بسرقة 10 ملايين دينار من 8 سيارات

صور .. ضبط قرابة 100 كغم من المخدرات في السليمانية

Date: 2020-12-06 10:16:10
صور .. ضبط قرابة 100 كغم من المخدرات في السليمانية

قيادات إيرانية تناقشة مشكلة "برويز خان" مع إدارة گرميان

Date: 2021-10-31 13:32:57
قيادات إيرانية تناقشة مشكلة "برويز خان" مع إدارة گرميان

وزارة صحة إقليم كوردستان ترد على أنباء بيع مستشفى حكومي لعلاج السرطان

Date: 2021-06-19 09:12:44
وزارة صحة إقليم كوردستان ترد على أنباء بيع مستشفى حكومي لعلاج السرطان

معرض السليمانية الدولي للكتاب ينطلق بدورته الثانية غدا الاربعاء

Date: 2020-11-17 09:49:03
معرض السليمانية الدولي للكتاب ينطلق بدورته الثانية غدا الاربعاء

السليمانية تسجل سادس حالة وفاة بكورونا خلال ساعات

Date: 2020-06-20 18:58:08
السليمانية تسجل سادس حالة وفاة بكورونا خلال ساعات

السليمانية.. مذكرة اعتقال بحق مسؤول سابق بتهمة الفساد

Date: 2021-07-29 14:09:15
السليمانية.. مذكرة اعتقال بحق مسؤول سابق بتهمة الفساد