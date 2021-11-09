صور.. افتتاح متحف لأدوات الطباعة في السليمانية

شفق نيوز/ شهدت محافظة السليمانية في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، افتتاح معرض لآلات الطباعة القديمة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان المعرض افتتح في مركز" ژین" الثقافي بحضور محافظ السليمانية "هفال ابو بكر" وعدد من المثقفين والمختصين بالطباعة والنشر، وضم المعرض العشرات من آلات الطباعة القديمة التي استخدمت في طباعة الكتب والصحف الكوردية.

واضاف ان المعرض تضمن أيضاً أدوات طباعية ثمينة تم استخدامها في طباعة آلاف من الكتب والمصادر التي وثّقت التاريخ الكوردي.

كما ضم أجنحة متعددة لآلات الطباعة المتنوعة وكاميرات التصوير الرقمية وطابعات الكتب والصحف.