صور.. افتتاح قسم خاص للأطفال المصابين بالسرطان في السليمانية

شفق نيوز/ افتتح في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، قسماً خاصاً في إحدى المستشفيات للأطفال المصابين بالأمراض السرطانية.

وقال مدير مستشفى هيوا، ياد نقشبندي، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان حالات سرطان الأطفال تتزايد في العراق واقليم كوردستان ويحتاج الى تعاون جميع الجهات الحكومية والبرلمانية للحد من انتشار هذا المرض ووضع معالجات حقيقية لدرء مخاطره.

وأكد على ضرورة إنشاء مراكز تحتوي المصابين بهذا المرض، مضيفا "نحن اليوم نفتتح هذا القسم بالتعاون مع منظمة حماية اطفال كوردستان وهو دلالة على هذا التعاون والمسؤولية الانسانية التي تحتم علينا مراعاة هؤلاء الاطفال".

وبين نقشبندي انه في عام 2020 تم تسجيل 2500 اصابة جديدة بالسرطان في محافظة السليمانية وحلبجة، 15% من الحالات من خارج المحافظة ومن وسط وجنوب العراق.

من جانبه، أشار نعمان عبد الرحمن، مدير علاقات منظمة حماية اطفال كوردستان، الى انه "بمناسبة اليوم العالمي للأطفال المصابين بالسرطان نحن كمنظمة نقدم الدعم النفسي والمعنوي لمستشفى هيوا وهذا المشروع هو جزء من هذا الدعم وهو مركز خاص للعلاج بالفن وهو القسم الثالث الذي اقيم في مستشفيات الاقليم في اربيل ودهوك ايضا, وبحسب تقديرات مستشفى هيوا هناك 420 طفل يتلقون العلاج تحت إشراف الأطباء المختصين".

وعن وضع الأطفال المصابين، قال "حقيقة يحتاجون الى اهتمام اكثر لان أوضاعهم خاصة, والعلاج ليس فقط بالادوية بل الوضع النفسي للاطفال مهم جدا ايضا لكونه يولد مناعة للجسم, ونحتاج الى انشاء مدارس خاصة وفقاً للمعايير الدولية وهنا يأتي دور الحكومة في هذا الأمر".