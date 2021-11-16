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صور .. افتتاح أطول جسر في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-16T13:51:26+0000
صور .. افتتاح أطول جسر في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح اطول جسر في الاقليم يختصر المسافة بين محافظتي اربيل ودهوك على نحو ملحوظ.

وجاء في بيان لدائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان الجسر افتتح بحضو وزير الاعمار والاسكان في حكومة الاقليم دانا عبد الكريم ومحافظ اربيل أوميد خوشناو، موضحا ان الجسر تم بناؤه على نهر الزاب الكبير ويبلغ طوله 928 مترا.

واشار البيان ان كلفة بناء الجسر بلغت 43 مليار دينار ، مضيفا انه جسر باتجاهين للذهاب والاياب ويبلغ كل اتجاه 15 مترا.

كما اشار البيان الى ان هذا الجسر اختصر الوقت الذي يستغرق لقطع المسافة بين اربيل ودهوك من ساعتين الى ساعة و20 دقيقة فقط.

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