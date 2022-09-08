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صور .. اعتقال نساء اختطفن فتاة واجبرنها على ممارسة الدعارة في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-08T11:35:56+0000
صور .. اعتقال نساء اختطفن فتاة واجبرنها على ممارسة الدعارة في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، القاء القبض على ثلاث نساء بتهمة اختطاف فتاة وإجبارها على ممارسة أفعال منافية للأخلاق.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، ان قسم شرطة مركز المدينة/ الغرب مركز شرطة كوردستان القى القبض على ثلاث نساء وهن (ژ. ا. س.) و (ژ. خ. م.) و (هـ. خ. م.) بتهمة اختطاف فتاة واحتجازها في منزل في حي ماردين (القسم 55).

ووفقا للبيان فإن هؤلاء النسوة اجبرن الفتاة على ممارسة أفعال غير أخلاقية، ومن ثم قمن بتسليمها إلى امرأة أخرى تُدعى (ت) التي فعلت الشيء نفسه مع الفتاة، مشيرا إلى أنه بعد توقيف النسوة تم فتح ملف تحقيق لهن وفق المادة (3 بغاء)، وتسليمهن إلى القضاء.

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